Galileo X-Plorer

Rätsel der Welt - Südamerika

ProSieben Staffel 2023 Folge 14 vom 14.05.2023
Rätsel der Welt - Südamerika

Rätsel der Welt - SüdamerikaJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 14: Rätsel der Welt - Südamerika

51 Min. Folge vom 14.05.2023 Ab 12

Die 13 Länder Südamerikas stecken voller Superlative: der größte Regenwald der Erde trifft auf die trockenste Wüste. Hier gibt es die längste Gebirgskette und den zweitlängsten Fluss der Welt. Aber wieso klafft in der Atacama-Wüste ein 30 Meter breites, scheinbar bodenloses Loch im Sand? Und wie entsteht eine gigantische Welle, die einmal im Jahr den Amazonas flussaufwärts braust? "Galileo X-Plorer" lüftet die geheimnisvollsten Rätsel Südamerikas!

Weitere Folgen in Staffel 2023

