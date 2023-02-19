Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweitJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 4: Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweit
49 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12
Skurrile Aufträge, große Herausforderungen: "Galileo X-Plorer" begleitet die außergewöhnlichsten Immobilienmakler weltweit. Leben auf einer einsamen Insel inmitten des Ozeans? Diesen Traum macht Richard Vanhoff wahr. In den USA ist Jonathan White der Tiny-Houses-Spezialist. Oder wie wäre es mit einem echten Schloss? Dann ist Maklerin Anne Rose Tiesje die richtige Ansprechpartnerin. Ein Maklerteam aus Tokio hat sich hingegen auf Gruselimmobilien spezialisiert.
Galileo X-Plorer
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben