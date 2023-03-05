Game Changer NeuseelandJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 6: Game Changer Neuseeland
51 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12
Die isolierte Lage des Inselstaates Neuseeland im südlichen Pazifik zwang die Bewohner seit jeher, kreative und pragmatische Lösungsansätze zu finden. So war es ein Neuseeländer, der die Kiwi weltbekannt machte, obwohl die Frucht aus China stammt. Neuseeland ist mehr als ein weit entferntes Reiseziel mit unglaublichen Naturwundern, es ist ein Land mit einer ganz eigenen Einstellung zum Leben. "Galileo X-Plorer" erklärt, warum Neuseeland ein Game Changer am Ende der Welt ist.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben