Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Megacity Mexiko

ProSiebenStaffel 2023Folge 7vom 12.03.2023
Megacity Mexiko

Megacity MexikoJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 7: Megacity Mexiko

51 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12

Mexiko City, die Mega-Metropole: Im Stadtkern wohnen neun Millionen Einwohner, mit den umliegenden Siedlungen sind es ganze 22 Millionen! Die Stadt wuchs in den letzten Jahrzehnten so schnell, dass kein Stadtplaner dazu kam, für Ordnung zu sorgen. Das Resultat: Wohnraumknappheit, Kriminalität, Luftverschmutzung und vieles mehr. Wie die Mexikaner diese Probleme in den Griff bekommen und wie es sich in der Riesen-City lebt, erfährt Jan Stremmel hautnah.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen