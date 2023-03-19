Galileo X-Plorer
Folge 8: Megacity Rio
50 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12
Sehnsuchtsort Rio de Janeiro: Copacabana, Karneval, Zuckerhut und Lebensfreude pur. Rio hat aber auch dunkle Seiten: Armut, Korruption, Gewalt. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es in der Metropole einen einmaligen Zusammenhalt. "Galileo X-Plorer" zeigt, wie die Bewohner:innen Rios ihren Alltag mit Einfallsreichtum bestreiten. Doch bei der Reise durch die Megacity bekommt es das "Galileo X-Plorer"-Team mit Schüssen, einer Drogengang und gefährlichen Milizen zu tun ...
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben