Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Megacity Rio

ProSiebenStaffel 2023Folge 8vom 19.03.2023
Megacity Rio

Megacity RioJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 8: Megacity Rio

50 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12

Sehnsuchtsort Rio de Janeiro: Copacabana, Karneval, Zuckerhut und Lebensfreude pur. Rio hat aber auch dunkle Seiten: Armut, Korruption, Gewalt. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es in der Metropole einen einmaligen Zusammenhalt. "Galileo X-Plorer" zeigt, wie die Bewohner:innen Rios ihren Alltag mit Einfallsreichtum bestreiten. Doch bei der Reise durch die Megacity bekommt es das "Galileo X-Plorer"-Team mit Schüssen, einer Drogengang und gefährlichen Milizen zu tun ...

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen