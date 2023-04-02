Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Geheimnisse hinter den Türen Roms

ProSiebenStaffel 2023Folge 9vom 02.04.2023
Geheimnisse hinter den Türen Roms

Geheimnisse hinter den Türen RomsJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 9: Geheimnisse hinter den Türen Roms

52 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12

Stefan Gödde reist in die "Ewige Stadt" Rom und öffnet Türen, die Normalsterblichen verschlossen bleiben. Als erstes deutsches Fernsehteam besucht "Galileo X-Plorer" die geheime Sicherheitszentrale der Schweizergarde im Vatikan und läuft sogar Papst Franziskus über den Weg. Außerdem: Wie gelangt man in den versteckten Palast des größenwahnsinnigen Kaisers Nero? Und welche Geheimisse verbergen sich in der Asservatenkammer der Carabinieri-Spezialeinheit für Kunstraub?

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen