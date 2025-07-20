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Galileo X-Plorer

Inside Mekka

ProSiebenStaffel 2025Folge 14vom 20.07.2025
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Galileo X-Plorer

Folge 14: Inside Mekka

49 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Mekka ist eine Millionenmetropole in Saudi-Arabien und der wichtigste Wallfahrtsort für gläubige Muslime aus der ganzen Welt. Im Zentrum der Stadt befindet sich die Masjid al-Haram, die größte Moschee der Welt, mit einem Fassungsvermögen von mehr als vier Millionen Menschen. Das "Galileo X-Plorer"-Team begleitet die diesjährige Pilgerfahrt der Muslime, die sogenannte Hadsch, und blickt dabei hinter die Kulissen dieser riesigen Veranstaltung.

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