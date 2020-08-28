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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im spanischen Garten

HGTVFolge vom 28.08.2020
Im spanischen Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 28.08.2020: Im spanischen Garten

20 Min.Folge vom 28.08.2020

Das Zuhause von Chris und Kimberly hat spanischen Flair, ihrem Garten muss Landschaftsdesignerin Sara noch etwas Flair einhauchen. Sie stellt eine Lounge-Area auf, in deren Mitte man ein knisterndes Lagerfeuer veranstalten kann und sorgt dafür, dass sich der kleine Sohn der beiden in seine Spielecke im Grünen zurückziehen kann.

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