Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 28.08.2020: Im spanischen Garten
20 Min.Folge vom 28.08.2020
Das Zuhause von Chris und Kimberly hat spanischen Flair, ihrem Garten muss Landschaftsdesignerin Sara noch etwas Flair einhauchen. Sie stellt eine Lounge-Area auf, in deren Mitte man ein knisterndes Lagerfeuer veranstalten kann und sorgt dafür, dass sich der kleine Sohn der beiden in seine Spielecke im Grünen zurückziehen kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.