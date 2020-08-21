Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 21.08.2020: Im modernen Tropengarten
20 Min.Folge vom 21.08.2020
Brian und Kimmie erwarten Familienzuwachs. Die Freude ist groß, doch im Haus gibt es eine große Baustelle, die ihnen Sorgen bereitet. Gut, dass die Gartenexpertin Sara vorbeikommt und die chaotische Grünfläche in einen Ort verwandelt, an dem sich Eltern und Kinder pudelwohl fühlen: Sie errichtet eine Grill- und Barecke sowie ein Spielhaus und eine Kreidetafel für die Kids.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.