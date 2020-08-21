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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im indischen Garten

HGTVFolge vom 21.08.2020
Im indischen Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 21.08.2020: Im indischen Garten

20 Min.Folge vom 21.08.2020

Ein einsames Bäumchen ist das einzige, was momentan im Garten von Arati und Matia steht. Sara peppt die Fläche auf, indem sie ein Freiluft-Theater, eine große Kuschelecke rund um eine Feuerstelle, einen Essbereich und eine Spielfläche errichtet.

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