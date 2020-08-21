Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 21.08.2020: Im indischen Garten
20 Min.Folge vom 21.08.2020
Ein einsames Bäumchen ist das einzige, was momentan im Garten von Arati und Matia steht. Sara peppt die Fläche auf, indem sie ein Freiluft-Theater, eine große Kuschelecke rund um eine Feuerstelle, einen Essbereich und eine Spielfläche errichtet.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.