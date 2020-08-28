Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 28.08.2020: Im Garten mit Bühne
20 Min.Folge vom 28.08.2020
Die Musiker Kevin und Sara unterhalten ihre Gäste gerne in ihrem eigenen Garten. Landschaftsdesignerin Sara sorgt dafür, dass nicht nur die Musik bezaubernd ist, sondern auch das Ambiente. Sie stellt eine Bar auf, gestaltet einen Essbereich sowie eine kleine Bühne mit dazugehöriger Lounge-Area.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.