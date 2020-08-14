Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 14.08.2020: Im Garten mit Toskana Style
20 Min.Folge vom 14.08.2020
Keishas Garten hat genau einen Vorteil - einen Pool. Rundherum herrscht jedoch Chaos - Schutt, Unkraut und zusammenbrechende Möbel prägen das unschöne Gesamtbild. Sara eilt Keisha zur Hilfe, um ihr ihren Traumgarten zu ermöglichen. Ein toskanisch-inspirierter Außenbereich mit Gemüsebeet und Steinbrunnen sollen die Besitzerin begeistern.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.