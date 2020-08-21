Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 21.08.2020: Im Garten mit Asia Flair
20 Min.Folge vom 21.08.2020
Der alleinerziehende Vater hat mit der Erziehung seiner beiden Töchter alle Hände voll zu tun und kaum Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Landschaftsdesignerin Sara hat eine besondere Idee: Sie verpasst dem Garten einen exotischen Asia-Flair - mit einer Meditationsfläche, einem Teich und einer Laube, in der man es sich so richtig gemütlich machen kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.