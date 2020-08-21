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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit Asia Flair

HGTVFolge vom 21.08.2020
Im Garten mit Asia Flair

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 21.08.2020: Im Garten mit Asia Flair

20 Min.Folge vom 21.08.2020

Der alleinerziehende Vater hat mit der Erziehung seiner beiden Töchter alle Hände voll zu tun und kaum Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Landschaftsdesignerin Sara hat eine besondere Idee: Sie verpasst dem Garten einen exotischen Asia-Flair - mit einer Meditationsfläche, einem Teich und einer Laube, in der man es sich so richtig gemütlich machen kann.

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