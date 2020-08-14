Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 14.08.2020: Im Garten mit Wasserfall
20 Min.Folge vom 14.08.2020
Der Garten von Rhoyge und Priscilla ist nicht familientauglich angelegt, ein gemeinsames Beisammensitzen aller Mitglieder ist nicht möglich. Sara bringt den Grill- und Essbereich näher an den Pool und legt einen Steg an und baut sogar die Vorrichtung für einen Wasserfall.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.