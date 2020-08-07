Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 07.08.2020: Im Garten mit Weinbar
20 Min.Folge vom 07.08.2020
Nick und Janette leben erst seit einem Jahr in ihrem neuen Zuhause und hatten bislang keine Zeit und Lust, sich um den verschmutzten Garten voller Unkraut zu kümmern. Gartenexpertin Sara will das ändern! Sie baut eine mobile Küche und Bar in den Garten und errichtet eine Grillstelle.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.