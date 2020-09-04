Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 04.09.2020: Im hängenden Garten
20 Min.Folge vom 04.09.2020
Wurzeln und Unkraut wuchern im Garten von Alex und Ruth. Landschaftsdesignerin fährt schwere Geschütze auf, um Ordnung zu schaffen und baut eine tieferliegende Sitzgelegenheit in den Rasen sowie eine Feuerstelle und eine elegante Dinnerlounge.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.