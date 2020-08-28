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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten ohne Rasen

HGTVFolge vom 28.08.2020
Im Garten ohne Rasen

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 28.08.2020: Im Garten ohne Rasen

20 Min.Folge vom 28.08.2020

Der Garten von Danielle und Eddie besteht aus viel Unkraut und willkürlich aufgestellten Topflanzen. Landschaftsdesignerin Sara legt einen kleinen Bach an, stellt einen Brunnen auf und sorgt dank einer Outdoor-Lounge für gemütliche Abende im Grünen.

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