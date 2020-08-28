Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 28.08.2020: Im Garten ohne Rasen
20 Min.Folge vom 28.08.2020
Der Garten von Danielle und Eddie besteht aus viel Unkraut und willkürlich aufgestellten Topflanzen. Landschaftsdesignerin Sara legt einen kleinen Bach an, stellt einen Brunnen auf und sorgt dank einer Outdoor-Lounge für gemütliche Abende im Grünen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.