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Germany's Next Topmodel

Casting-Fieber, Sedcard-Shooting & ein Überraschungsgast

ProSiebenStaffel 21Folge 15vom 01.04.2026
Casting-Fieber, Sedcard-Shooting & ein Überraschungsgast

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Folge 15: Casting-Fieber, Sedcard-Shooting & ein Überraschungsgast

99 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

In L.A. wartet schon die nächste Chance: Ein großes Casting für die Models! Doch nicht nur das, auch das entscheidende Sedcard-Shooting steht an, die Eintrittskarte in die Modelwelt.

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