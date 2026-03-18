L.A. Auftakt: Ranch-Life, tiefe Blicke & erste KüsseJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 11: L.A. Auftakt: Ranch-Life, tiefe Blicke & erste Küsse
101 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Willkommen in L.A.! Auf einer Ranch treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. Gleich das erste Shooting: Eine Kussszene. Acting-Coach Nina Rausch bereitet die Models auf dieses intime Shooting vor und Fotograf Vijat Mohindra fängt die Spannung ein.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen