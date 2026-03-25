Germany's Next Topmodel
Folge 13: Das große Umstyling
98 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große Umstyling steht im Mittelpunkt. Heidi Klum überrascht die Kandidatinnen und Kandidaten während eines gemeinsamen Essens auf der Ranch: Mit Beanie-Mützen weist sie jeweils sechs Frauen und sechs Männer aus, die ein komplett neues Styling erhalten. Das gefällt natürlich nicht allen ...
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen