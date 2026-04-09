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Germany's Next Topmodel

Modellifestyle beginnt: Casting, Reisen & die erste PK

ProSiebenStaffel 21Folge 18vom 09.04.2026
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Germany's Next Topmodel

Folge 18: Modellifestyle beginnt: Casting, Reisen & die erste PK

107 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Der Traum wird Realität! Ein Casting für eine globale Brand schickt die Models auf Jetset-Reise zwischen Los Angeles und München! Doch das ist erst der Anfang. Danach wartet der knallharte Medien-Härtetest: Bei ihrer ersten echten Pressekonferenz müssen sie sich den Fragen namhafter Journalisten stellen. Zurück in L.A. wird es spektakulär: Ein glamouröser Konfetti-Walk mit Model Amelia Gray.

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