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Germany's Next Topmodel

Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung!

ProSiebenStaffel 21Folge 10vom 12.03.2026
Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung!

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Folge 10: Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung!

120 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Red Carpet mit Heidi: Die drei besten Kandidatinnen der Vorwoche begleiten sie zu einer Premiere in den Friedrichstadt-Palast Berlin. Anschließend folgt ein extravagantes Shooting mit Kristian Schuller. Beim entscheidenden Walk, unterstützt von Maria Koch, Kreativdirektorin von 032c, werden Kreationen der Designer Danny Reinke und Johannes Boehl-Cronau präsentiert.

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