Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal!
105 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Herzklopfen ist vorprogrammiert! Die Models wagen eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Bei Vivaldi-Klängen trainieren sie elegante Ballroom-Tänze in opulenten Ballkleidern. Doch wer tauscht mehr als nur Tanzschritte aus? Gastjurorin Brooks Nader hat die Paare ganz genau im Blick!
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen