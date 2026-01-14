Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Der erste Tag

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Der erste Tag

Der erste TagJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 1: Der erste Tag

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Was für ein Tag für Jonas! Eben noch ist er auf dem Weg zum College, um – wie von seiner Mutter gewünscht - etwas „Richtiges“ zu lernen. Doch dann trifft er im Bus den schüchternen Jimmy, der kurz davor steht, sich an der renommierten DAM-Akademie für Darstellende Künste einzuschreiben. Jonas sieht sich plötzlich seinem Traum näher, Gitarrist zu werden. Er folgt Jimmy, findet sich mitten in den Begrüßungsfeierlichkeiten für die neuen Studenten wieder, und beschließt kurzerhand zu bleiben!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen