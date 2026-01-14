Ghost Rockers
Folge 1: Der erste Tag
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Was für ein Tag für Jonas! Eben noch ist er auf dem Weg zum College, um – wie von seiner Mutter gewünscht - etwas „Richtiges“ zu lernen. Doch dann trifft er im Bus den schüchternen Jimmy, der kurz davor steht, sich an der renommierten DAM-Akademie für Darstellende Künste einzuschreiben. Jonas sieht sich plötzlich seinem Traum näher, Gitarrist zu werden. Er folgt Jimmy, findet sich mitten in den Begrüßungsfeierlichkeiten für die neuen Studenten wieder, und beschließt kurzerhand zu bleiben!
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH