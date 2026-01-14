Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lauren ahnt, dass Brandon etwas vor ihr verbirgt. Die Spannung zwischen den beiden wirkt sich auch auf ihre Performance für den Star-Choreographen Toby Jones aus. Wird Brandon seiner Freundin beichten, dass er Mila geküsst hat? In der Zwischenzeit wird Alex endgültig ins Team der Ghost Rockers aufgenommen und übernimmt das Keyboard. Als sie einen neuen Song spielen, erhalten sie neue verschlüsselte Hinweise, die sie in den Stadtpark führen.

