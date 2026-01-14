Ghost Rockers
Folge 19: Wenn die Nacht fällt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lauren ahnt, dass Brandon etwas vor ihr verbirgt. Die Spannung zwischen den beiden wirkt sich auch auf ihre Performance für den Star-Choreographen Toby Jones aus. Wird Brandon seiner Freundin beichten, dass er Mila geküsst hat? In der Zwischenzeit wird Alex endgültig ins Team der Ghost Rockers aufgenommen und übernimmt das Keyboard. Als sie einen neuen Song spielen, erhalten sie neue verschlüsselte Hinweise, die sie in den Stadtpark führen.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH