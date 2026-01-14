Ghost Rockers
Folge 20: Die Liebesstatue
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lauren droht Mila: Sie soll endlich die Finger von Brandon lassen! Jonas bekommt dies mit, ahnt aber nicht, dass ein Kuss zwischen Brandon und Mila der Auslöser für die Konfrontation war. Inzwischen versucht Jimmy, die Hinweise aus dem letzten Song zu entschlüsseln. Die Ghost Rockers gelangen zu einer Statue, die sie mit Hilfe eines Metalldetektors, den Alex besorgt hat, näher untersuchen wollen. Doch dann erscheint plötzlich die Polizei in der DAM-Akademie, um mit Mila zu sprechen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH