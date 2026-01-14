Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Ein neues Mitglied

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Ein neues Mitglied

Ein neues MitgliedJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 16: Ein neues Mitglied

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

An der Akademie überschlagen sich die Ereignisse. Trisha enthüllt unter dem mysteriösen Graffiti das Wort „Mord“, was Charlie zu der Annahme führt, dass der Flugzeugabsturz der „Freebirds“ absichtlich herbeigeführt wurde. Dann hat Alex auch noch den Proberaum entdeckt, sodass den anderen nichts anderes übrig bleibt, als ihn in ihr Geheimnis einzuweihen. Und schließlich kommt auch noch Top-Choreograph Toby Jones einen Tag früher als erwartet, um sich Tänzer für seine neue Produktion auszusuchen.

