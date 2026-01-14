Ghost Rockers
Folge 4: Vorspiel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Probleme der neuen Studenten werden nicht geringer. Da es Jonas nicht gelingt, an die Gitarre zu gelangen, mit der er auf magische Weise gut spielen kann, muss er sich bei der Aufnahmeprüfung auf sein eigenes Spiel verlassen. Mila hingegen wird zu Direktor Kent beordert, weil Lauren eine Verletzung vortäuscht, die sie verursacht haben soll. Und Jimmy fühlt sich alles andere als wohl, als er die Anweisung bekommt, Ballettunterricht zu nehmen, um seine Schüchternheit in den Griff zu bekommen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH