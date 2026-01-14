Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas will unbedingt Gitarrist werden, hat aber erst vor drei Monaten begonnen, Gitarre zu spielen. Die anderen Studenten hingegen haben ihre Aufnahmeprüfungen längst bestanden. Dazu gehören neben Pianist Jimmy die flippige Charlie im Bereich Schauspiel sowie die zickige Lauren und der arrogante Brandon, der bereits bei einer Fernseh-Tanzshow gewonnen hat. Doch dann bekommt Jonas unerwartete Hilfe, als er einen Proberaum in einem verlassenen Gebäudetrakt entdeckt.

Studio 100 Kids
