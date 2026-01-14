Der Pink-Pony StrickclubJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 11: Der Pink-Pony Strickclub
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der berühmte Choreograph Toby Jones ist auf der Suche nach Tänzern für seine neue Produktion. Lauren ist bereit, alles dafür zu tun, um einen der Plätze zu ergattern. In der Zwischenzeit steckt Direktor Kent ausgerechnet Alex in die Herbstexamens-Gruppe um Jonas, Mila, Jimmy und Charlie. Damit Alex das Geheimnis des Proberaums nicht erfährt, warten sie bis zum Abend, bevor sie ihn wieder aufsuchen. Sie bemerken zu spät, dass das Gebäude bereits abgeschlossen und die Alarmanlage aktiviert wurde.
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH