Folge 9: Einer für alle, alle für Jonas
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas hat seiner Mutter noch immer nicht gebeichtet, dass er jetzt an der DAM eingeschrieben ist. Jimmy bietet ihm an, ihre Unterschrift für ein paar Unterlagen zu fälschen. Unterdessen hält sich Brandon während der Soloaufführung nicht an die Regieanweisungen von Alex und plant seine eigene Lichtshow. Bei seinem Auftritt strapaziert er die Elektrik so sehr, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Charlie hält diesen prompt für einen Hinweis der Geister.
