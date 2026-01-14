Ghost Rockers
Folge 3: Mila
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die neue Studentin Mila wird mit einem Polizeiwagen zur DAM gefahren und zieht damit viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie entpuppt sich als großes Tanztalent. Lauren sieht in ihr eine Konkurrentin, zumal ihr Freund Brandon ein Auge auf sie geworfen zu haben scheint. Unterdes erhält Jonas die Chance, die Aufnahmeprüfung nachzuholen. Doch nur mit der Gitarre aus dem verbotenen Flügel der DAM kann er gut spielen. Also beschließt er zusammen mit Jimmy, in die Akademie einzubrechen und sie zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH