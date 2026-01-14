Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Als Jonas, Mila, Jimmy und Charlie in den alten Plattenladen einbrechen, finden sie ein Album der mysteriösen Band, allerdings ohne Schriftzug auf dem Cover. Schließlich ist es Lehrer Verlinden, der ihnen weiterhelfen kann: Die Band heißt „Freebirds“ und ist in den siebziger Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt. Jonas und seine Freunde sind verwundert: Sind es also die Geister der Bandmitglieder, die dafür sorgen, dass sie plötzlich wildfremde Instrumente spielen können?

Studio 100 International
