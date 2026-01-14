Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Ein Name für die Band

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
Folge 30: Ein Name für die Band

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Für Jonas, Alex, Charlie, Mila und Jimmy war das Herbstexamen ein großer Reinfall. Sie können nicht verstehen, wieso die Geister ihnen nicht geholfen haben. Ab jetzt können sie jederzeit von der Schule fliegen. Gerade für Alex, der bereits ein Jahr länger studiert als seine Freunde, stehen die Zeichen schlecht. Um zu beweisen, wie gut die Ghost Rockers spielen, beschließt er, einen ihrer Songs online zu stellen. Er ahnt nicht, wie sehr er sich und seine Freunde dadurch in Gefahr bringt.

