Ghost Rockers
Folge 37: Teambesprechung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Noch einmal versucht Charlie, allein in den geheimen Proberaum zu gelangen, um den Geistern verzweifelt eine Bitte mitzuteilen. Dabei ahnt sie nicht, dass sie auf dem Weg die Alarmanlage auslöst, die Direktor Kent dort angebracht hat. Kann Jimmy sie rechtzeitig warnen? Bei einer Teambesprechung der Ghost Rockers liegen die Nerven blank. Vermeer und Kent sind kurz davor, ihre Identität herauszufinden. Dass es weiterhin zwischen Jonas und Mila kriselt, macht die Sache nicht einfacher.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH