Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Teambesprechung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Teambesprechung

TeambesprechungJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 37: Teambesprechung

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Noch einmal versucht Charlie, allein in den geheimen Proberaum zu gelangen, um den Geistern verzweifelt eine Bitte mitzuteilen. Dabei ahnt sie nicht, dass sie auf dem Weg die Alarmanlage auslöst, die Direktor Kent dort angebracht hat. Kann Jimmy sie rechtzeitig warnen? Bei einer Teambesprechung der Ghost Rockers liegen die Nerven blank. Vermeer und Kent sind kurz davor, ihre Identität herauszufinden. Dass es weiterhin zwischen Jonas und Mila kriselt, macht die Sache nicht einfacher.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen