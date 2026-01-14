Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Hallo, Fremder!

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Hallo, Fremder!

Hallo, Fremder!Jetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 38: Hallo, Fremder!

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Charlie versucht bei Mila ein gutes Wort für Jonas einzulegen. Die beiden gehen sich nun schon seit Tagen aus dem Weg. Doch Mila bleibt nicht nur stur, sie verletzt auch noch Charlies Gefühle. Wie kein anderer der Ghost Rockers ahnt auch Mila nicht, dass Charlie ein trauriges Ereignis aus ihrer Vergangenheit zu bewältigen hat. In der Zwischenzeit bemerkt Brandon wütend, dass der Song der Ghost Rockers deutlich erfolgreicher ist als seine Single.

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

