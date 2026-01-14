Ghost Rockers
Folge 38: Hallo, Fremder!
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie versucht bei Mila ein gutes Wort für Jonas einzulegen. Die beiden gehen sich nun schon seit Tagen aus dem Weg. Doch Mila bleibt nicht nur stur, sie verletzt auch noch Charlies Gefühle. Wie kein anderer der Ghost Rockers ahnt auch Mila nicht, dass Charlie ein trauriges Ereignis aus ihrer Vergangenheit zu bewältigen hat. In der Zwischenzeit bemerkt Brandon wütend, dass der Song der Ghost Rockers deutlich erfolgreicher ist als seine Single.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH