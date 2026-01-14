Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Die Biber-Saboteurin

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Die Biber-Saboteurin

Die Biber-SaboteurinJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 40: Die Biber-Saboteurin

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers beschließen, sich ihre Instrumente aus Isabella Vermeers Haus wiederzuholen. Damit die Vizedirektorin nichts bemerkt, wollen sie die Instrumente unbemerkt gegen andere austauschen, die sie aus der Akademie entwenden wollen. Kurz darauf erfährt Mila, dass Brandon auf der Suche nach den Mitgliedern der Ghost Rockers ist. Sein Plan ist es, dem Ruf der Band zu schaden, damit seine eigene Karriere wieder an Fahrt aufnimmt. Er ahnt nicht, dass Mila selbst Mitglied der Band ist.

