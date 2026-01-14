Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
Folge 48: Herr Skelett

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alle Mitglieder der Ghost Rockers haben ihr Frühjahrsexamen bestanden. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, wer das fünfte Mitglied der „Freebirds“ und somit Schuld an deren Flugzeugabsturz war. In Jonas reift ein wahnwitziger Plan: Er hat vor, den Täter aus der Reserve zu locken. Und das während des ersten offiziellen Konzerts der Ghost Rockers! Charlie, Jimmy, Alex und Mila sind sofort Feuer und Flamme und verteilen noch in der Nacht Plakate für ihren Auftritt.

