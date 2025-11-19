Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 1: Die Macht des Bösen
37 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Als Melindas Freundin Andrea bei einem Flugzeugabsturz stirbt, kann sie sich von der Erde nicht lösen und braucht Melindas Hilfe, um zu erfahren, was sie im Diesseits festhält. Melinda findet heraus, dass ein böser Geist dahinter steckt: Er will Andrea abhalten, ins Licht zu gehen, indem er ihr weismacht, dass dort ein Gericht auf sie wartet, das sie für ihre irdischen Vergehen bestrafen würde. Andrea, die Schuldgefühle gegenüber ihrem toten Bruder Mitch hat, fürchtet sich ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
