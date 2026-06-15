Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 3: Haus der Schuld
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melindas neue Freundin Delia hat ein Haus an ein Ehepaar vermietet, das behauptet, Elektrik und Rohrleitungssystem ihres neuen Heims wären nicht in Ordnung. Delia kann das nicht glauben, da sie das Haus vor Vermietung vollständig saniert hatte - außerdem gibt es die Probleme nie, wenn sie anwesend ist. Allmählich beginnt sie deshalb, ihren Mietern zu misstrauen, doch als Melinda sich der Sache annimmt, stellt sie fest, dass der Geist eines kleinen Mädchens in dem Haus umgeht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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