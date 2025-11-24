Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Flammende Erinnerung

sixxStaffel 2Folge 8vom 24.11.2025
Folge 8: Flammende Erinnerung

41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Jim wird zu einem Feuerwehreinsatz gerufen, weil das Restaurant "Red Noir" in Flammen steht. Melinda, die sich Sorgen um ihren Mann macht, ist Zeugin des Brands und sieht dabei einen Geist, der in Flammen steht und sehr zornig zu sein scheint. Nach und nach findet sie heraus, dass es sich um den Geist des Restaurantbesitzers handelt, der vor einem Jahr ums Leben kam, als sein Kompagnon schon einmal versucht hatte, den Laden anzuzünden - diesmal ist ihm die Aktion gelungen ...

