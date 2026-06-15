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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Traumfrau

DisneyStaffel 2Folge 6vom 15.06.2026
Die Traumfrau

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 6: Die Traumfrau

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jim wird von einem schönen weiblichen Geist heimgesucht, doch das ist für ihn keineswegs angenehm, denn mit der Erscheinung ist stets auch das Auftauchen einer unheimlichen Geisterkatze und ekliger grüner Käfer verbunden. Zu allem Überfluss ist Melinda gerade bei ihrer Mutter, der eine schwierige Operation bevorsteht, und kann ihm also nicht helfen. Nach und nach stellt sich heraus, dass Jims Schulfreundin Eve Turner, die bei einer OP verstarb, hinter den Visionen steckt ...

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