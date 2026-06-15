Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 7: Teufelskreis
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als Jim mit Melinda an einem abgelegenen Ort campt, mit dem er schöne Kindheitserinnerungen verbindet, ist das für Melinda gar nicht romantisch, denn auch hier wird sie von einem Geist heimgesucht: Es handelt sich um die verstorbene Anna Fowler, die ihr Kind sucht. Anna erfror vor Jahren in einem Schneesturm. Melinda sucht Annas Mann auf, der behauptet, seine Frau habe ihn und seine Tochter damals verlassen - doch an seiner Geschichte stimmt etwas nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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