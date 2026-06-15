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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Teufelskreis

Staffel 2Folge 7vom 15.06.2026
Teufelskreis

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 7: Teufelskreis

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als Jim mit Melinda an einem abgelegenen Ort campt, mit dem er schöne Kindheitserinnerungen verbindet, ist das für Melinda gar nicht romantisch, denn auch hier wird sie von einem Geist heimgesucht: Es handelt sich um die verstorbene Anna Fowler, die ihr Kind sucht. Anna erfror vor Jahren in einem Schneesturm. Melinda sucht Annas Mann auf, der behauptet, seine Frau habe ihn und seine Tochter damals verlassen - doch an seiner Geschichte stimmt etwas nicht ...

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