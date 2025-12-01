Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ein Körper für zwei Seelen

sixxStaffel 2Folge 17vom 01.12.2025
Folge 17: Ein Körper für zwei Seelen

40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Nachdem aus dem Leichenschauhaus ein Körper verschwindet und kurz darauf ein "lebender Toter" in der Stadt Angst verbreitet, erhält Melissa Hilferufe von einem Geist namens Bryan: Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, kann aber nichts dagegen tun, dass seine Leiche sich bewegt. Melissa findet heraus, dass hinter der Sache der Geist eines anderen Verstorbenen steckt, der in Bryans Leiche geschlüpft ist, um den fremden Körper für seine Zwecke zu nutzen ...

