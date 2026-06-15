Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 11: Die Katzenkralle
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda arbeitet im Botanischen Labor der Universität und macht dabei einige merkwürdige telekinetische Erfahrungen. Eine Pflanze aus Peru, die offensichtlich blutet, spielt dabei eine große Rolle. Im Zuge ihrer Recherchen stößt Melinda auf eine Ärztin, die von Schuldgefühlen getrieben wird und die Melinda vor sich selbst retten muss ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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