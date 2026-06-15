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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Fluch der Neunten

DisneyStaffel 2Folge 9vom 15.06.2026
Der Fluch der Neunten

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 9: Der Fluch der Neunten

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als bei einem spontanen Konzert des Musikers Brandon in einer Kneipe immer wieder Tonstörungen auftreten, merkt Melinda, die unter den Zuhörern ist, dass ein Geist dahinter steckt. Immer wieder fordert dieser Brandon auf, "den Zehnten" zu spielen, doch sie weiß nicht, was damit gemeint sein könnte. Nachdem ihre Recherchen zunächst zu Brandons totem Vater führen, erkennt sie schließlich, dass ein verstorbener Sänger einer Konkurrenzband mit im Spiel ist ...

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