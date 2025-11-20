Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 4: Verschlossene Welt
40 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Melinda und ihre neue Freundin Delia, eine Immobilienmaklerin, entdecken auf einer Shoppingtour handbemalte Holzfiguren. Melinda ist begeistert und kauft die schönen Figuren - doch damit halst sie sich eine Menge Probleme auf, denn immer, wenn sie eine der Puppen berührt, hat sie eigenartige Visionen. In diesen taucht immer wieder ein bestimmtes Haus auf, das sie schließlich mit Delias Hilfe in der Realität ausfindig machen kann. Es handelt sich um ein besonderes Anwesen ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
