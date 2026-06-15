Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Ein Trauerfall

sixxStaffel 4Folge 16vom 15.06.2026
Ein Trauerfall

Ein TrauerfallJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 16: Ein Trauerfall

43 Min.Folge vom 15.06.2026

Richards Mutter Gran stirbt an einem Herzinfarkt, und er verliert den Boden unter den Füßen. Emily kümmert sich um die Beisetzung und Trauerfeier, als sie beim Durchstöbern der Dokumente der Verstorbenen eine Notiz entdeckt. Gran schrieb ihrem Sohn vor vielen Jahren, er solle Emily niemals heiraten und stattdessen Pennilyn zur Frau nehmen. Nun springt Lorelai ein und übernimmt für ihre überforderten Eltern die Organisation der Bestattung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen