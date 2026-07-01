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Gilmore Girls

Abserviert!

Staffel 4Folge 6vom 01.07.2026
Abserviert!

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Gilmore Girls

Folge 6: Abserviert!

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Rorys Mitbewohnerinnen treiben sie mit ihren ständigen Streitereien und Eigensinnigkeiten noch zur Weißglut und so ist sie auf der Suche nach dem perfekten Ruheort, an dem sie ungestört lernen kann. Derweil engagiert Emily für das Catering von Richards Firmeneröffnungsparty Sookie und Lorelai. Richards neuer Businesspartner Jason hat allerdings völlig andere Vorstellungen von der Feierlichkeit und macht das auch mehr als deutlich ...

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