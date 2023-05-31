Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Beschlagnahme eines Baggers

DMAXFolge vom 31.05.2023
Beschlagnahme eines Baggers

Beschlagnahme eines BaggersJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 31.05.2023: Beschlagnahme eines Baggers

44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12

Mieses Wetter und technische Probleme: Fred Lewis hat seit dem Saisonbeginn schwer zu kämpfen. Die Ausbeute am California Creek entspricht bei Weitem nicht den Erwartungen und die Pannenserie reißt nicht ab. Am Indian River zählt ebenfalls jedes Körnchen Gold. Dort läuft im nächsten Jahr die Wasserlizenz ab. Aber Parker Schnabels Team ist unterbesetzt, denn der Minenboss musste seine Mitarbeiter:innen auf zwei Länder aufteilen. Und Dave Turin sucht in Alaska nach einem Käufer für seinen Claim. Der Schatzsucher will sich aus dem Business zurückziehen.

Alle verfügbaren Folgen